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Экс-директора лагеря на Алтае осудили после отравления 70 детей

Бывшего руководителя детского оздоровительного лагеря в Республике Алтай осудили после отравления 73 человек, 70 из которых были несовершеннолетними.

Источник: AP 2024

Об этом сообщает СУ СК России по региону.

«Собранные следователями Шебалинского МСО следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения в отношении 48-летней жительницы Турочакского района», — заявили в ведомстве.

Женщину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.

«Следствием и судом установлено, что обвиняемая в нарушение своих должностных обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря», — отметили в СК России.

Экс-директора лагеря приговорили к шести месяцам ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы муниципального образования, а также обязали возместить моральный вред.

Ранее сообщалось, что Минусинский городской суд своим решение на 30 дней приостановил работу санатория «Сосновый бор», в котором отравились 47 человек.

СК