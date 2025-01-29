Экс-директора лагеря на Алтае осудили после отравления 70 детей

«Следствием и судом установлено, что обвиняемая в нарушение своих должностных обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря», — отметили в СК России.