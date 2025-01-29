Экс-директора лагеря на Алтае осудили после отравления 70 детей

Об этом сообщает СУ СК России по региону.
«Собранные следователями Шебалинского МСО следственного управления СК России по Республике Алтай доказательства признаны судом достаточными для вынесения в отношении 48-летней жительницы Турочакского района», — заявили в ведомстве.
Женщину признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание людей.
«Следствием и судом установлено, что обвиняемая в нарушение своих должностных обязанностей допустила факты несоблюдения санитарно-эпидемиологических правил и норм при хранении продуктов и организации питания отдыхающих детей и персонала лагеря», — отметили в СК России.
Экс-директора лагеря приговорили к шести месяцам ограничения свободы с запретом смены места жительства и выезда за пределы муниципального образования, а также обязали возместить моральный вред.
Ранее сообщалось, что Минусинский городской суд своим решение на 30 дней приостановил работу санатория «Сосновый бор», в котором отравились 47 человек.