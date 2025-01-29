Житель Башкирии задержан за попытку вступления в террористическую группу

Известно, что 25-летний житель Уфы пытался вступить в ряды террористической организации «Легион “Свобода России” * (запрещена в РФ) и пересечь границу Украины. При задержании он заявил, что с самого начала СВО следил за медиаресурсами иноагентов, а также украинских военкоров. И именно это и сподвигло его воевать против России. Мужчина трижды оформлял запрос через интернет, чтобы вступить в террористическую организацию. Когда запрос был принят, он отправил свои данные и был задержан при попытке нелегально пересечь границу.