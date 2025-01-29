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Житель Башкирии задержан за попытку вступления в террористическую группу

Житель Башкирии задержан за попытку вступления в террористическую группу. Мужчина трижды оформлял запрос через интернет, чтобы вступить в террористическую организацию. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Источник: pxhere.com

Известно, что 25-летний житель Уфы пытался вступить в ряды террористической организации «Легион “Свобода России” * (запрещена в РФ) и пересечь границу Украины. При задержании он заявил, что с самого начала СВО следил за медиаресурсами иноагентов, а также украинских военкоров. И именно это и сподвигло его воевать против России. Мужчина трижды оформлял запрос через интернет, чтобы вступить в террористическую организацию. Когда запрос был принят, он отправил свои данные и был задержан при попытке нелегально пересечь границу.

Задержанный признал свою вину.

* «Легион “Свобода России”» — организация, признанная террористической и запрещённая в России решением Верховного суда от 16 марта 2023 года.