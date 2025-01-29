Санитарный автомобиль загорелся на автодороге Иркутск — Баяндай

Санитарный автомобиль загорелся на 117 километре автодороги Иркутск — Баяндай. В сети писали, что бригада скорой помощи везла пациентов из Качуга, однако данная информация не подтвердилась. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, специалисты доставляли пробы на анализы в Иркутск, однако в машине и правда был пассажир, а точнее попутчик.