Санитарный автомобиль загорелся на автодороге Иркутск — Баяндай

Санитарный автомобиль загорелся на 117 километре автодороги Иркутск — Баяндай. В сети писали, что бригада скорой помощи везла пациентов из Качуга, однако данная информация не подтвердилась. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, специалисты доставляли пробы на анализы в Иркутск, однако в машине и правда был пассажир, а точнее попутчик.
— Пожар на шести квадратах потушили четыре огнеборца и единица техники, — отметили в пресс-службе ведомства.
К счастью, пострадавших и погибших нет. Причина, по которой пламя охватило транспорт, на данный момент неизвестна. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что 55-летний иностранец загадочным образом пропал в Иркутске в новогоднюю ночь. Тревогу забили работодатели, они рассказали полиции, что мужчина хотел отправиться в гости к другу в Усолье-Сибирское.