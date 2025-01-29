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Санитарный автомобиль загорелся на автодороге Иркутск — Баяндай

Специалисты доставляли пробы на анализы в Иркутск.
Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Санитарный автомобиль загорелся на 117 километре автодороги Иркутск — Баяндай. В сети писали, что бригада скорой помощи везла пациентов из Качуга, однако данная информация не подтвердилась. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС региона, специалисты доставляли пробы на анализы в Иркутск, однако в машине и правда был пассажир, а точнее попутчик.

— Пожар на шести квадратах потушили четыре огнеборца и единица техники, — отметили в пресс-службе ведомства.

К счастью, пострадавших и погибших нет. Причина, по которой пламя охватило транспорт, на данный момент неизвестна. Прокуратура региона контролирует установление обстоятельств.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что 55-летний иностранец загадочным образом пропал в Иркутске в новогоднюю ночь. Тревогу забили работодатели, они рассказали полиции, что мужчина хотел отправиться в гости к другу в Усолье-Сибирское.