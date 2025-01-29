На Алтае в ДТП погибли три человека

«На 157-м км автодороги Волчиха — Новоегорьевское произошло ДТП — столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с транспортным средством Renault Logan. В результате столкновения три человека погибли, два пострадали» , — говорится в сообщении.
Обстоятельства произошедшего выясняют, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники также обеспечивают безопасность движения в секторе ДТП.