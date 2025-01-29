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На Алтае в ДТП погибли три человека

БАРНАУЛ, 29 января. /ТАСС/. Три человека погибли в ДТП двух автомобилей в Алтайском крае, еще двое пострадали. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Источник: РИА "Новости"

«На 157-м км автодороги Волчиха — Новоегорьевское произошло ДТП — столкновение транспортных средств. Предварительно установлено, что водитель транспортного средства ВАЗ-21099 при совершении обгона допустил столкновение с транспортным средством Renault Logan. В результате столкновения три человека погибли, два пострадали» , — говорится в сообщении.

Обстоятельства произошедшего выясняют, на месте работает экипаж дорожно-патрульной службы. Сотрудники также обеспечивают безопасность движения в секторе ДТП.