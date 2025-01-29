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Пожар в автобусе: подробности ЧП в Омске на маршруте № 64

Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и вызвал пожарную службу.
Источник: Комсомольская правда

В Омске назвали подробности ЧП с возгоранием пассажирского автобуса марки НЕФАЗ. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта Омска, автобус следовал по маршруту № 64 в направлении поселка Дальний.

По неустановленной пока причине, в моторном отсеке произошло возгорание. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и вызвал пожарную службу. При этом, водитель самостоятельно начал тушить пожар до приезда спасателей.

При этом из-за высокой температуры в районе пожара, произошел обрыв троллейбусной контактной сети и отключению питания. Движение троллейбусов № 8 и № 15 в направлении ул. Гашека временно ограничено до остановки «ПО “Полет”.

Как мы писали ранее, пожар был оперативно потушен прибывшими сотрудниками МЧС. Пострадавших нет.