Пожар в автобусе: подробности ЧП в Омске на маршруте № 64

В Омске назвали подробности ЧП с возгоранием пассажирского автобуса марки НЕФАЗ. Как рассказали в пресс-службе департамента транспорта Омска, автобус следовал по маршруту № 64 в направлении поселка Дальний.
По неустановленной пока причине, в моторном отсеке произошло возгорание. Водитель оперативно эвакуировал пассажиров и вызвал пожарную службу. При этом, водитель самостоятельно начал тушить пожар до приезда спасателей.
При этом из-за высокой температуры в районе пожара, произошел обрыв троллейбусной контактной сети и отключению питания. Движение троллейбусов № 8 и № 15 в направлении ул. Гашека временно ограничено до остановки «ПО “Полет”.
Как мы писали ранее, пожар был оперативно потушен прибывшими сотрудниками МЧС. Пострадавших нет.