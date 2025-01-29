Полиция Краснодара устанавливает личность устроившего ДТП с шестью машинами.

Напомним, на Кубани в результате ДТП со съездом машины в реку погиб человек. Авария случилась 19 января в 15:00 в хуторе Зеленая Роща. По предварительным данным, 39-летний мужчина из Ростовской области, управлявший автомобилем «Нива 2121», ехал по грунтовой дороге.