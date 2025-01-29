Полиция Краснодара устанавливает личность устроившего ДТП с шестью машинами.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по городу, в ночь с 27 на 28 января неизвестный водитель, двигаясь по улице Ратной Славы со стороны Командорской, столкнулся с припаркованным автомобилем «Ситроен».
Кроме того, были повреждены машины «Тойота», две отечественных легковушки и «Омода». Виновник дорожно-транспортного происшествия скрылся. В поврежденных автомобилях в момент аварии никого не было.
«По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет установлен виновник ДТП и его действиям дана правовая оценка», — отметили в ведомстве.
Напомним, на Кубани в результате ДТП со съездом машины в реку погиб человек. Авария случилась 19 января в 15:00 в хуторе Зеленая Роща. По предварительным данным, 39-летний мужчина из Ростовской области, управлявший автомобилем «Нива 2121», ехал по грунтовой дороге.