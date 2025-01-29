Суд арестовал акции одного из крупнейших золотодобытчиков России

В главном следственном управлении ГУ МВД по Москве утверждают, что обвиняемые в ноябре 2018 года под видом приобретения от имени УК «Паллада Эссет Менеджмент» ценных бумаг на биржевых торгах похитили денежные средства негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Уральский финансовый дом». По словам источника, знакомого с ходом расследования, органы следствия полагают, что «похищенные средства были перечислены в качестве оплаты ценных бумаг по завышенной стоимости».