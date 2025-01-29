В Хабаровске вор-рецидивист разобрал 2 легковушки и 2 грузовика на запчасти

Преступление 36-летний местный житель совершил осенью прошлого года. Сначала он разбил стекло припаркованного Lexus LX570 и украл оттуда мультимедийные блоки, элементы климат-контроля и другие детали на сумму более 300 тысяч рублей. Далее в его поле зрения попал Toyota Crown, с которого мужчина снял бампер, решетку радиатора и защиту двигателя. Чуть позже он похитил аккумуляторы с двух грузовиков.