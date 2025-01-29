Ограбил зоомагазин, но попался с наркотиками: в Хабаровске задержали вора, который был в федеральном розыске

Как выяснилось, именно он ограбил зоомагазина на улице Суворова в августе прошлого года.
По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленник схватил пачку кошачьего корма стоимостью 4 тысячи рублей и скрылся с места преступления на глазах у продавца.
После инцидента вор не являлся на судебные заседания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.
Однако, теперь ему грозит срок не только за грабеж: во время задержания в кармане куртки грабителя были обнаружены два пустых шприца и один шприц с остатками наркотического вещества весом 0,3 грамма.
В настоящее время задержанный находится под арестом. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.