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Ограбил зоомагазин, но попался с наркотиками: в Хабаровске задержали вора, который был в федеральном розыске

В ночном Хабаровске стражи порядка задержали 45-летнего мужчину.

Как выяснилось, именно он ограбил зоомагазина на улице Суворова в августе прошлого года.

По информации пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю, злоумышленник схватил пачку кошачьего корма стоимостью 4 тысячи рублей и скрылся с места преступления на глазах у продавца.

После инцидента вор не являлся на судебные заседания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Однако, теперь ему грозит срок не только за грабеж: во время задержания в кармане куртки грабителя были обнаружены два пустых шприца и один шприц с остатками наркотического вещества весом 0,3 грамма.

В настоящее время задержанный находится под арестом. Ведётся расследование обстоятельств произошедшего.