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Лежал в снегу, никем не замеченный: пьяный мужчина попал под поезд в Челябинской области

Под Златоустом 62-летний мужчина попал под грузовой поезд.

Источник: Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте

Все случилось на станции Баритная. Житель Кусинского района был пьян, так что не счел идущий по рельсам состав серьезной помехой и попытался перейти рельсы. Поезд задел мужчину по касательной. Любитель спиртного упал на землю, а встать уже не смог.

Он лежал возле путей, пока не подъехал следующий грузовой поезд. Машинист увидел человек в снегу и сообщил в транспортную полицию, уже полицейские вызвали врачей.

Оказалось, что у мужчины открытый перелом ноги. В больнице пострадавшему оказали помощь, а потом полицейские отвезли его домой.