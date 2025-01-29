Лежал в снегу, никем не замеченный: пьяный мужчина попал под поезд в Челябинской области

Все случилось на станции Баритная. Житель Кусинского района был пьян, так что не счел идущий по рельсам состав серьезной помехой и попытался перейти рельсы. Поезд задел мужчину по касательной. Любитель спиртного упал на землю, а встать уже не смог.
Он лежал возле путей, пока не подъехал следующий грузовой поезд. Машинист увидел человек в снегу и сообщил в транспортную полицию, уже полицейские вызвали врачей.
Оказалось, что у мужчины открытый перелом ноги. В больнице пострадавшему оказали помощь, а потом полицейские отвезли его домой.