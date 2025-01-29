Главу банды контрабандистов посадили на 10 лет в Актау

С 2016 по 2018 год группа лиц под видом поставок строительных материалов переправляли через таможенную границу из Ирана в Казахстан сигареты и табак на сумму более 1 млрд тенге. Организатор преступной группы находился в международном розыске и был экстрадирован из Республики Азербайджан.