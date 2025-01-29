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В ДТП на ЕКАД под Березовским пострадал ребенок

В серьезную аварию на уральской трассе попали отец с сыном, которые возвращались в Курган от родственников из Невьянска.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП, в результате которого пострадал ребенок-пассажир. Авария случилась днем 28 января на 25-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги. 37-летний водитель «ВАЗ 2110» допустил занос автомашины, выезд на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной грузовой автомашиной MAN с полуприцепом.

С места аварии на машине скорой помощи в ДГКБ № 9 Екатеринбурга увезли 7-летнего мальчика. Он получил множественные травмы правой щечной и подглазничной области.

Полицейские установили, что в отечественной легковушке ехали отец с сыном, они возвращались от родственников из Невьянска домой в Курган. Водитель прошел освидетельствование на состояние опьянения — трезв.