Трое детей пострадали в ДТП в Центральном округе Омска

Сегодня в 7:30 утра в Центральном округе Омска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали маленькие дети 2018 и 2019 годов рождения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД России по Омской области, мать малышей не справилась с управлением.
33-летняя женщина — водитель автомобиля «Тойота», в районе пересечения улиц 21-й Амурской и Завертяева выехала на полосу встречного движения и врезалась в автобус. Автомобиль «ПАЗ» двигался не по маршруту, в салоне не было пассажиров.
В результате ДТП, в больницу доставили троих детей: мальчиков 2018 и 2019 годов рождения, а также девочку 2019 года рождения. Окончательно причины и обстоятельства ДТП будут установлены в ходе проверки.
Ранее мы писали, по какой причине загорелся пассажирский автобус в Омске.