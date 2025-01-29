Трое детей пострадали в ДТП в Центральном округе Омска

Сегодня в 7:30 утра в Центральном округе Омска произошло серьезное ДТП, в котором пострадали маленькие дети 2018 и 2019 годов рождения. Как рассказали в пресс-службе ГИБДД России по Омской области, мать малышей не справилась с управлением.