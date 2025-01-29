В Башкирии с начала года заметнее всего подешевел репчатый лук

В Башкирии изменились цены на продукты. Актуальную стоимость ходовых товаров опубликовал Росстат.
Так, с начала года заметнее всего подешевел репчатый лук. Теперь кило овоща можно в среднем купить за 43,98 рублей, что на 2,5% меньше, чем было ранее.
На втором месте оказался сахар, стоимость которого снизилась на 1,6%. Теперь килограмм стоит в среднем 64,95 рубля. Также на один процент подешевело печенье.
Четвертую строчку занимают хлеб и булочные изделия из пшеничной муки (99,33 рубля). Их стоимость сначала года уменьшилась на 0,8%.
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