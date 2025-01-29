Экс-мэр Котово Лесниченко обжаловал обвинительный приговор

Напомним, что уголовное дело в отношении Сергея Лесниченко было возбуждено после скандала со строительством дороги на улице Дачная в городе Котово. Проезжая часть, в которую по бумагам закатали 30 млн рублей, начала рассыпаться уже через два месяца после сдачи в эксплуатацию. Данный факт послужил поводом для тщательных проверок, по итогам которых выяснилось, что Лесниченко подписал акт выполненных работ, содержавший недостоверную информацию. Сумма ущерба в результате преступных действий оценивалась следствием в 8 миллионов рублей.