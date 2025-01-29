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Жительница Башкирии обвиняется в убийстве сожителя

Жительница Башкирии предстанет перед судом по обвинению в убийстве.

Источник: Башинформ

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, по версии следствия, жительница Учалов, 1964 года рождения, 25 января 2025 года дома поссорилась со своим сожителем. Женщина, взяв в руку нож, нанесла ему множество ударов в область груди и шеи. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.

Обвиняемая и её защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили избрать более мягкую меру пресечения. Но постановлением суда женщине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 27 суток.