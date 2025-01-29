Жительница Башкирии обвиняется в убийстве сожителя

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов РБ, по версии следствия, жительница Учалов, 1964 года рождения, 25 января 2025 года дома поссорилась со своим сожителем. Женщина, взяв в руку нож, нанесла ему множество ударов в область груди и шеи. Смерть мужчины наступила на месте происшествия.