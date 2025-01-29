На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за ДТП с фурами

В пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Ситрак».