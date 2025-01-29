На трассе Екатеринбург — Тюмень ограничили движение из-за ДТП с фурами

Из-за этого было ограничено движение транспорта.
В пресс-службе Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что, по предварительным данным, водитель грузовика «Скания» не справился с управлением, допустил занос на встречную полосу, где произошло столкновение с большегрузом «Ситрак».
В результате ДТП пострадавших нет. Из-за аварии было ограничено движение на трассе. Полноценный проезд транспорта был восстановлен в 1:40.
«Госавтоинспекция настоятельно рекомендует всем участникам дорожного движения выбирать безопасную скорость, учитывая дорожные и погодные условия, а также планировать маршруты с учётом введённых ограничений», — добавили в ведомстве.
«МК-Урал» ранее писал, что на 183-м километре трассы Пермь — Екатеринбург (Красноуфимский район) было полностью восстановлено движение транспорта.
Ограничения были введены из-за аварии. По предварительной информации ГАИ, водитель седельного тягача не справился с управлением, допустил занос транспортного средства с последующим наездом на металлическое дорожное ограждение.