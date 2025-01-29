Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске загорелся автобус с пассажирами

ОМСК, 29 янв — РИА Новости. Автобус, в салоне которого было шесть пассажиров, полностью выгорел в Омске, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Источник: © РИА Новости

Возгорание в моторном отсеке автобуса № 64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки «Поселок Южный» в Омске.

«На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.

пожары