В Омске загорелся автобус с пассажирами

Возгорание в моторном отсеке автобуса № 64 произошло ранним утром на улице Новокирпичной в районе остановки «Поселок Южный» в Омске.
«На момент происшествия в салоне транспортного средства находилось шесть пассажиров, которым удалось самостоятельно эвакуироваться. В результате происшествия никто не пострадал, однако транспортное средство уничтожено огнем», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Прокуратура Октябрьского округа Омска организовала проверку случившегося. Точную причину пожара выявит экспертиза.