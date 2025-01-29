В Самаре расследуют поножовщину в сервисном центре

По версии следствия, в январе 2025 года в торговом центре в Кировском районе Самары у подозреваемого произошел конфликт с сотрудником сервисного центра из-за неправильно наклеенного стекла на телефон. Фигурант уголовного дела ударил оппонента ножом в грудную клетку и убежал.