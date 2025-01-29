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В Самаре расследуют поножовщину в сервисном центре

Возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудника самарского сервисного центра и очевидца происшествия.

Источник: Коммерсантъ

Преступление квалифицировано по ч. 3 ст. 30; ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

По версии следствия, в январе 2025 года в торговом центре в Кировском районе Самары у подозреваемого произошел конфликт с сотрудником сервисного центра из-за неправильно наклеенного стекла на телефон. Фигурант уголовного дела ударил оппонента ножом в грудную клетку и убежал.

По дороге подозреваемый ранил очевидца преступления, который пытался остановить убегавшего. Обоим пострадавшим потребовалась помощь медиков.

Сотрудник сервисного центра госпитализирован. Подозреваемый задержан и арестован.

СК