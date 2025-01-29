Врачи в Сургуте спасли девочку, проглотившую магнитный браслет

До этого сообщалось, что хирурги городской детской клинической больницы Омска спасли двухлетнего мальчика, который проглотил 70 магнитных шариков от игрушки. Операция длилась более четырех часов, магниты успели притянуться друг к другу в плотное кольцо, произошла перфорация кишечника. Хирургам удалось извлечь все 70 шариков.