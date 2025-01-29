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Один человек погиб в пожаре в многоэтажке Нижнего Тагила

За сутки в Свердловской области ликвидировали 17 пожаров.

На Среднем Урале за минувшие сутки спасатели потушили 17 пожаров, 76% из которых случились в жилом секторе.

Один человек в результате пожара в девятиэтажном жилом доме на улице Алтайской в Нижнем Тагиле, где на площади 8 квадратных метра горело домашнее имущество в квартире на 2-м этаже.

«В результате происшествия погиб один человек. С огнем справились за 15 минут 7 огнеборцев и 3 единицы спецтехники», — сообщили в региональном МЧС.

Еще один пожар тушили накануне в Нижнем Тагиле на улице Чайковского, где загорелся электрощит в квартире на 4-м этаже пятиэтажки. Пожар на площади 0,5 «квадрата» потушили сами жильцы первичными средствами пожаротушения.

В поселке Большой Исток под Сысертью в СНТ «Надежда» на площади 8 квадратных метров сгорели надворные постройки. Огонь потушили за 5 минут 7 спасателей на двух спецмашинах.

В Екатеринбурге в СНТ «Строитель» сгорел садовый дом на площади 30 «квадратов». Возгорание ликвидировали за 25 минут.

Частный жилой дом сгорел в Екатеринбурге на улице Уральских Коммунаров. Пожар на площади 30 квадратных метров почти полчаса тушили 7 пожарных и две спецмашины.

Еще один частный жилой дом и баня сгорели в Невьянске на улице Горноваловая. С огнем боролись 9 спасателей на 4 единицах техники.

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