Девятилетняя девочка внезапно умерла в Выборге. Произошло это в ночь на 29 января. Родные заметили неладное и вызвали в квартиру скорую помощь, но, к сожалению, медики могли лишь констатировать смерть. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».