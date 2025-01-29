Девятилетняя девочка внезапно умерла в Выборге. Произошло это в ночь на 29 января. Родные заметили неладное и вызвали в квартиру скорую помощь, но, к сожалению, медики могли лишь констатировать смерть. Об этом пишет АН «Оперативное прикрытие».
— Около часа ночи 29 января сотрудники скорой помощи прибыли в квартиру на проспекте Суворова и констатировали смерть девятилетней девочки. На теле ребенка отсутствуют внешние признаки насильственной гибели, — уточнил источник.
Труп направили в морг. Сейчас в причинах смерти школьницы разбираются следователи и специалисты-медики.
По данным агентства, девочка воспитывалась в полной семье, которая не стоит на учете.
Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что тело 11-летнего мальчика нашли под окнами многоэтажки на углу Богатырского и Шуваловского проспектов. Он выпал с балкона 15-го этажа. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.