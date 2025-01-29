«Произошло аварийное отключение электроснабжения в следующих населенных пунктах: ст. Ессентукская, ул. Химическая, Механизаторов. п. Горный — полностью. Причина: повреждения на ВЛЭП, обрыв провода. Абонентов — 1 457 человек, из них 329 детей», — написал Бондаренко.
На Ставрополье из-за аварии более 1,4 тыс. человек остались без электроснабжения
ПЯТИГОРСК, 29 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в станице Ессентукской и поселке Горный в Ставропольском крае. Без света остались более 1,4 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.