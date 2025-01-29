На Ставрополье из-за аварии более 1,4 тыс. человек остались без электроснабжения

ПЯТИГОРСК, 29 января. /ТАСС/. Аварийное отключение электроснабжения произошло в станице Ессентукской и поселке Горный в Ставропольском крае. Без света остались более 1,4 тыс. человек, сообщил в своем Telegram-канале глава Предгорного округа Николай Бондаренко.