В Башкирии осудят участников массовой драки у кафе

В Стерлитамаке участники массовой потасовки около местного кафе предстанут перед судом. Обвинительное заключение утверждено в отношении пятерых местных жителей, среди которых есть 15-летний подросток. Им предъявлено обвинение по статье «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».
Как сообщает республиканская прокуратура, в июне прошлого года между двумя группами произошел конфликт, который перерос в драку. Позже один из участников потасовки со своими знакомыми избил пятерых жителей Стерлитамака.
Свою вину обвиняемые признали лишь частично.
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