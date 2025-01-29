В Башкирии осудят участников массовой драки у кафе

В Стерлитамаке участники массовой потасовки около местного кафе предстанут перед судом. Обвинительное заключение утверждено в отношении пятерых местных жителей, среди которых есть 15-летний подросток. Им предъявлено обвинение по статье «хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам, предметов, используемых в качестве оружия, группой лиц по предварительному сговору».