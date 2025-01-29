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Вылетела на встречку и погибла: страшное ДТП унесло жизни водителя и пассажира

Водитель и пассажир «Тойоты» погибли в аварии под Иркутском.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Страшная авария произошла днем 29 января на проезде Центральном рабочего поселка Маркова в Иркутском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, столкнулись две машины, есть погибшие.

По предварительной информации, 57-летняя женщина за рулем «Тойоты Короллы» не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с «Субару Аутбэк».

Авто вылетело на встречку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

— Водитель «Тойоты» и ее 30-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасти их не удалось. Пострадавшего водителя «Субару» доставили в больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.

На месте аварии работает экипаж ДПС. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.

На месте происшествия работает экипаж ДПС и следственно-оперативная группа, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик вылетел на встречку и смял минивэн в Слюдянском районе. Водитель иномарки скончался в больнице, девятилетняя девочка получила травмы.