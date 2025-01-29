Вылетела на встречку и погибла: страшное ДТП унесло жизни водителя и пассажира

Страшная авария произошла днем 29 января на проезде Центральном рабочего поселка Маркова в Иркутском районе. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции региона, столкнулись две машины, есть погибшие.
По предварительной информации, 57-летняя женщина за рулем «Тойоты Короллы» не справилась с управлением и вылетела на встречку, где столкнулась с «Субару Аутбэк».
Авто вылетело на встречку. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
— Водитель «Тойоты» и ее 30-летний пассажир получили травмы, несовместимые с жизнью. Спасти их не удалось. Пострадавшего водителя «Субару» доставили в больницу, — рассказали в пресс-службе ведомства.
На месте аварии работает экипаж ДПС. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области.
На месте происшествия работает экипаж ДПС и следственно-оперативная группа, им предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что грузовик вылетел на встречку и смял минивэн в Слюдянском районе. Водитель иномарки скончался в больнице, девятилетняя девочка получила травмы.