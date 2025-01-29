Закладчика мефедрона задержали в Иркутске

У иркутянина нашли 23 закладки с мефедроном. Как пояснил задержанный, он нашел незаконный способ заработка через интернет, где ему предлагали до 350 рублей за каждое выполненное задание. При дальнейшей проверке по месту жительства подозреваемого были изъяты еще 16 разовых доз наркотиков и девять пакетов с аналогичным веществом.