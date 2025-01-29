Закладчика мефедрона задержали в Иркутске

Во время патрулирования стражи порядка в Октябрьском районе Иркутска обратили внимание на мужчину, который, заметив полицейских, стал явно нервничать и попытался скрыться. Полицейские задержали мужчину и доставили его в отделение полицииОб этом сообщает ИА IrkutskMedia, ссылаясь на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
У иркутянина нашли 23 закладки с мефедроном. Как пояснил задержанный, он нашел незаконный способ заработка через интернет, где ему предлагали до 350 рублей за каждое выполненное задание. При дальнейшей проверке по месту жительства подозреваемого были изъяты еще 16 разовых доз наркотиков и девять пакетов с аналогичным веществом.
Установлено, что 36-летний задержанный ранее уже имел проблемы с законом за подобные преступления и признал свою вину. Мужчине может грозить до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.