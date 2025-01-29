В США произошла вспышка заболеваний туберкулёзом, сообщили CNN

Как сообщает телеканал, представитель департамента здравоохранения и окружающей среды Канзаса Джилл Броно заявила, что случаи заболеваний туберкулёзом, связанные со вспышкой, впервые были зарегистрированы в январе 2024 года. По данным телеканала, не менее 67 человек уже прошли лечение от активного туберкулёза, также было подтверждено, что ещё 79 человек были носителями «скрытого туберкулёза».