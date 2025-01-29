Информация о происшествии была получена диспетчером экстренной службы в 23:03. Спасатели, прибывшие на место спустя 9 минут, выяснили, что огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.
К 23:15 специалисты локализовали пожар. Затем было ликвидировано открытое горение. А в 23:22 спасателям удалось устранить последствия произошедшего.
В борьбе с огнем участвовали 7 специалистов. Также было задействовано 2 единицы техники.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.
В Краснодаре на улице Ставропольской загорелся трамвай
В Краснодаре минувшим вечером загорелся трамвай. Возгорание произошло на улице Ставропольской.
Информация о происшествии была получена диспетчером экстренной службы в 23:03. Спасатели, прибывшие на место спустя 9 минут, выяснили, что огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.