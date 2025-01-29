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В Краснодаре на улице Ставропольской загорелся трамвай

В Краснодаре минувшим вечером загорелся трамвай. Возгорание произошло на улице Ставропольской.

Источник: соцсети

Информация о происшествии была получена диспетчером экстренной службы в 23:03. Спасатели, прибывшие на место спустя 9 минут, выяснили, что огонь успел распространиться на площади 20 квадратных метров.

К 23:15 специалисты локализовали пожар. Затем было ликвидировано открытое горение. А в 23:22 спасателям удалось устранить последствия произошедшего.

В борьбе с огнем участвовали 7 специалистов. Также было задействовано 2 единицы техники.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю уточнили, что в результате пожара никто не пострадал.

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