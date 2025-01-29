Житель Красноярска разозлился на соседку и повредил её автомобиль

Подозреваемый мужчина 1986 года рождения рассказал, что с соседкой они нередко ругались из-за парковки. Он был недоволен, что женщина оставляла свою машину так, что мешала выехать другим. И когда он снова увидел, что её иномарка стоит достаточно близко и мешает ему выехать, мужчина позвонил в квартиру соседки, но она не открыла. Разозлившись, он решил постучать по машине, чтобы сработала сигнализация.