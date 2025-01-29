Житель Красноярска разозлился на соседку и повредил её автомобиль

Жителя Красноярска будут судить за повреждение дорогостоящего автомобиля. Об этом сообщает краевое МВД. В июле 2024 года жительница одного из домов по улице Озерная 1989 года рождения обратилась в полицию и рассказала, что сосед разбил лобовое стекло её BMW. Это запечатлела камера видеонаблюдения.
Подозреваемый мужчина 1986 года рождения рассказал, что с соседкой они нередко ругались из-за парковки. Он был недоволен, что женщина оставляла свою машину так, что мешала выехать другим. И когда он снова увидел, что её иномарка стоит достаточно близко и мешает ему выехать, мужчина позвонил в квартиру соседки, но она не открыла. Разозлившись, он решил постучать по машине, чтобы сработала сигнализация.
Он ударил несколько раз кулаком по лобовому стеклу, которое в итоге треснуло, а после уехал. Ущерб составил 94 тысячи рублей. Свою вину мужчина признал.
Расследование дела по статье «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений» завершено. Мужчину ждет суд.