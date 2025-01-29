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Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 янв — РИА Новости. Один летевший в Нижний Новгород самолет уходил на запасной аэродром из-за ограничений воздушного движения, сообщает пресс-служба нижегородского аэропорта имени Чкалова.

Источник: © РИА Новости

«В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушёл на запасной аэродром. В настоящее время рейс прибыл и готовится к обратному вылету», — говорится в сообщении.

Отмечается, что аэропорт работает в штатном режиме, без ограничений на выполнение взлетно-посадочных операций.

Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 104 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе 3 — над территорией Нижегородской области.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что обломки беспилотника, упавшие при отражении атаки, вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, пострадавших нет.