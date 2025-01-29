Летевший в Нижний Новгород борт ушел на запасной аэродром из-за ограничений

«В связи с ограничениями, вводимыми органами воздушного движения в ночь с 28 на 29 января в аэропорту Нижнего Новгорода, один рейс (из Шарм-эш-Шейха) ушёл на запасной аэродром. В настоящее время рейс прибыл и готовится к обратному вылету», — говорится в сообщении.