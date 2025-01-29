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Один человек погиб при пожаре в доме в СТ «Ратоборец» на окраине Омска

О личности погибшего ничего не сообщается.

Источник: Комсомольская правда

Один человек погиб при пожаре в дачном домике в СТ «Ратоборец» на окраине Ленинского округа, который произошел утром в среду, 29 января. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.

Возгорание в дачном домике произошло в 06:24. Когда на место прибыли пожарные, пламенем были охвачены дом и баня на площади 30 кв.м.

В ликвидации пожара были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Пламя удалось ликвидировать в 07:08.

Что стало причиной пожара, унесшей жизнь омича, устанавливают дознаватели МЧС.

Ранее мы сообщали, что прокуратура начала проверку после возгорания пассажирского автобуса на Московке в Омске.