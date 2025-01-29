Один человек погиб при пожаре в доме в СТ «Ратоборец» на окраине Омска

Один человек погиб при пожаре в дачном домике в СТ «Ратоборец» на окраине Ленинского округа, который произошел утром в среду, 29 января. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Возгорание в дачном домике произошло в 06:24. Когда на место прибыли пожарные, пламенем были охвачены дом и баня на площади 30 кв.м.
В ликвидации пожара были задействованы 15 спасателей и три единицы техники. Пламя удалось ликвидировать в 07:08.
Что стало причиной пожара, унесшей жизнь омича, устанавливают дознаватели МЧС.
Ранее мы сообщали, что прокуратура начала проверку после возгорания пассажирского автобуса на Московке в Омске.