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В Уфе задержали водителя, лишенного прав

В столице Башкортостана неравнодушный гражданин написал сообщение в чат-бот автоинспекции и помог задержать нарушителя.

Источник: Владимир Севастьянов

Полицейские получили сообщение о том, что мужчина периодически садится за руль, не имея водительского удостоверения. Как раз в тот день он снова отправился кататься. Автоинспекторы вскоре задержали 33-летнего уфимца.

Оказалось, что он лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Правда, удостоверение он не сдал. В итоге на горожанина составили протокол о повторном управлении, будучи лишенным удостоверения. Машину поместили на спецстоянку, и ее владельцу грозит штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей.