В Уфе задержали водителя, лишенного прав

Оказалось, что он лишен водительских прав за нетрезвое вождение. Правда, удостоверение он не сдал. В итоге на горожанина составили протокол о повторном управлении, будучи лишенным удостоверения. Машину поместили на спецстоянку, и ее владельцу грозит штраф размером от 50 до 100 тысяч рублей.