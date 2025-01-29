На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения

«Следственным управлением СК России по Магаданской области по обращению жителя поселка Холодный Сусуманского района, размещенного в одном из новостных Telegram-каналов, организовано проведение процессуальной проверки. В публичном пространстве сообщалось о ненадлежащем оказании управляющей компанией услуг по обслуживанию систем водопровода и отопления многоквартирных домов поселка, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации», — говорится в сообщении.