На Колыме начали проверку после перемерзания системы водоснабжения

Ранее в поселке Холодный Магаданской области объявили режим ЧС. Там в пятидесятиградусный мороз перемерзла система внутридомового водоснабжения. Воду жителям подвозят по графику. Бригады ресурсоснабжающей компании устраняют аварию.
«Следственным управлением СК России по Магаданской области по обращению жителя поселка Холодный Сусуманского района, размещенного в одном из новостных Telegram-каналов, организовано проведение процессуальной проверки. В публичном пространстве сообщалось о ненадлежащем оказании управляющей компанией услуг по обслуживанию систем водопровода и отопления многоквартирных домов поселка, что повлекло за собой возникновение аварийной ситуации», — говорится в сообщении.