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Порядка 190 машин выйдут на расчистку улиц Омска от снега в ночь на 30 января

Днем дорожники будут работать на десятке улиц.
Источник: Комсомольская правда

В среду, 29 января, бригады УДХБ выйдут на расчистку от выпавшего снега десятка улиц. Список дорог пополнится к вечеру. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.

Улицы, которые расчистят от снега днем 29 января:

— 21-я Амурская;

— 22-го Апреля;

— 33-я Северная;

— дублер Волгоградской;

— Красный Путин;

— Лобкова,

— Омская;

— Химиков.

Днем на улицах городах работают 160 единиц снегоуборочной техники, в ночное время ее количество будет увеличено до 190.

Ранее мы сообщали, что синоптики рассказали, какая будет погода в Омской области в феврале 2025 года.