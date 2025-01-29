Порядка 190 машин выйдут на расчистку улиц Омска от снега в ночь на 30 января

В среду, 29 января, бригады УДХБ выйдут на расчистку от выпавшего снега десятка улиц. Список дорог пополнится к вечеру. Об этом сообщил мэр Сергей Шелест в Telegram-канале.
Улицы, которые расчистят от снега днем 29 января:
— 21-я Амурская;
— 22-го Апреля;
— 33-я Северная;
— дублер Волгоградской;
— Красный Путин;
— Лобкова,
— Омская;
— Химиков.
Днем на улицах городах работают 160 единиц снегоуборочной техники, в ночное время ее количество будет увеличено до 190.
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