Через три города Башкирии пустят кольцевую железнодорожную магистраль

В Приволжском федеральном округе может появиться кольцевая высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая будет пролегать по маршруту Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. Железная дорога также может в будущем охватить три башкирских города: Уфу, Стерлитамак и Салават.
Идею строительства кольцевой магистрали ранее обсуждали главы Ульяновской и Самарской областей, а также руководитель Башкирии.
В ближайшем будущем будет создана рабочая группа, которая должна добиться включения инициативы в список нацпроектов.
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