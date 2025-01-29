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Через три города Башкирии пустят кольцевую железнодорожную магистраль

Кольцевую железнодорожную магистраль планируют пустить через три города Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

В Приволжском федеральном округе может появиться кольцевая высокоскоростная железнодорожная магистраль, которая будет пролегать по маршруту Самара — Тольятти — Димитровград — Ульяновск — Буинск — Казань. Железная дорога также может в будущем охватить три башкирских города: Уфу, Стерлитамак и Салават.

Идею строительства кольцевой магистрали ранее обсуждали главы Ульяновской и Самарской областей, а также руководитель Башкирии.

В ближайшем будущем будет создана рабочая группа, которая должна добиться включения инициативы в список нацпроектов.

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