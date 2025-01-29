В Башкирии осудят 5 участников массовой драки в Стерлитамаке

Как сообщают в Следкоме по РБ, перед судом предстанут 5 мужчин, обвиняемых в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Было установлено, что 8 июня 2024 года около одного из кафе Стерлитамака на фоне межличностного конфликта между двумя группами местных жителей произошла ссора. В последующим один из участников конфликта позвал на помощь своих знакомых, и вместе они подвергли избиению пятерых оппонентов, причинив им различные телесные повреждения. Среди участников массовой драки были также двое несовершеннолетних.