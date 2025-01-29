Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии осудят 5 участников массовой драки в Стерлитамаке

Конфликт между двумя группами горожан произошел летом 2024 года.

В Башкирии осудят 5 участников массовой драки в Стерлитамаке. Конфликт между двумя группами горожан произошел летом 2024 года.

Как сообщают в Следкоме по РБ, перед судом предстанут 5 мужчин, обвиняемых в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Было установлено, что 8 июня 2024 года около одного из кафе Стерлитамака на фоне межличностного конфликта между двумя группами местных жителей произошла ссора. В последующим один из участников конфликта позвал на помощь своих знакомых, и вместе они подвергли избиению пятерых оппонентов, причинив им различные телесные повреждения. Среди участников массовой драки были также двое несовершеннолетних.

Сообщается, что обвинительное заключение по уголовному делу утверждено, дело направлено в суд.