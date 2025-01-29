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В Башкирии 23-летняя девушка родила первую «королевскую» двойню в 2025 году

В Зауралье Башкирии родилась первая «королевская» двойня.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском Зауралье появилась «королевская» двойня. Малыши стали первыми близнецами, рожденными в 2025 году.

Мальчик и девочка родились у 23-летней Айгизы Юлуевой. Она с мужем полгода назад на УЗИ узнала, что их ждет приятный и редкий сюрприз. Но на этом уникальность этого случая не заканичивается.

— Малыши появились на свет естественным путем, что является довольно редким случаем для многоплодной беременности, — отметили в Сибайской больнице.

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