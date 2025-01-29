Два человека погибли: Каршеринг влетел в стену дома в Петербурге

Смертельная авария произошла на Лесном проспекте в Петербурге ночью 29 января. Там по дороге ехал каршеринговый «Киа Рио», за рулем которого сидел 19-летний парень. Водитель по какой-то причине не справился с управлением, наехал на бордюр, а после врезался в стену дома. В итоге два пассажира иномарки погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.