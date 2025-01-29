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Два человека погибли: Каршеринг влетел в стену дома в Петербурге

Два пассажира каршеринга погибли в ДТП в Петербурге.

Источник: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Смертельная авария произошла на Лесном проспекте в Петербурге ночью 29 января. Там по дороге ехал каршеринговый «Киа Рио», за рулем которого сидел 19-летний парень. Водитель по какой-то причине не справился с управлением, наехал на бордюр, а после врезался в стену дома. В итоге два пассажира иномарки погибли. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

— В результате ДТП неизвестный пассажир, а также 19-летний пассажир указанного автомобиля скончались на месте происшествия. Другой 19-летний пассажир и сам водитель были госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии, — уточнили в ведомстве.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» писала, что два ребенка разбились в ДТП в Ленобласти из-за лишенного прав водителя.