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Воронежцы на видео сняли охваченный огнем киоск в парке «Алые паруса»

Кадрами пожара, который произошел в «Алых парусах» вчера вечером, 28 января, поделились воронежцы в социальных сетях. В парке загорелся один из киосков. Никто из людей не пострадал.

В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили, что сигнал на пульт дежурного поступил в 20.03 вторника. На место не теряя времени были направлены пожарные расчеты. К 20.21 с огнем удалось справиться. К тушению привлекались восемь человек, задействовано было две единицы техники. В настоящее время причина возгорания устанавливается.

Несколькими часами ранее в этот же день пожар произошел в доме № 5 на улице Пушкинской, из-за чего весь центр заволокло дымом. Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне бара «Понеслось», на втором этаже здания. Между сигналом о ЧП и ликвидацией прошло десять минут. Люди не пострадали. Из задымленных помещений спасатели вывели шестерых человек, четырех — в специальных масках. Причина случившегося — короткое замыкание.

пожары
МЧС