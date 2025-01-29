Воронежцы на видео сняли охваченный огнем киоск в парке «Алые паруса»

Несколькими часами ранее в этот же день пожар произошел в доме № 5 на улице Пушкинской, из-за чего весь центр заволокло дымом. Как выяснилось, огонь вспыхнул на кухне бара «Понеслось», на втором этаже здания. Между сигналом о ЧП и ликвидацией прошло десять минут. Люди не пострадали. Из задымленных помещений спасатели вывели шестерых человек, четырех — в специальных масках. Причина случившегося — короткое замыкание.