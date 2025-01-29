Обломки БПЛА в Нижегородской области упали на предприятие СИБУРа

«СИБУР Холдинг» — одна из крупнейших интегрированных нефтегазохимических компаний России. Производственная площадка СИБУРа, расположенная в Кстово, выпускает этилен, пропилен, бензол и другие нефтехимические продукты.
Сегодня ночью, 29 января, силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника над девятью российскими регионами. Это стало второй крупнейшей атакой БПЛА с начала 2025 года. По данным Минобороны, над Нижегородской областью сбили три дрона. В предыдущий раз область была атакована 2 ноября: был сбит один беспилотник, никто не пострадал.