В Подмосковье выявили подпольную лабораторию по переработке драгметаллов

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 11,8 млн рублей в виде аффинированных гранул, концентратов, растворов, сырьевых товаров, а также оборудование (печи, тигли, воронки, колбы) и кислоты, используемые при незаконном аффинаже драгоценных металлов», — сообщили в ФСБ. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 192 УК РФ (уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов).