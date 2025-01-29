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В Подмосковье выявили подпольную лабораторию по переработке драгметаллов

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. ФСБ России выявила в Подмосковье группу, подпольно добывавшую драгоценные металлы из вторичного сырья для продажи на теневом рынке. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Источник: РИА "Новости"

«В сентябре 2024 года в Московской области была обнаружена подпольная лаборатория, производившая незаконный аффинаж (очистку от примесей) химическим способом драгоценных металлов, получаемых из вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы (радиоэлектронный лом, отработанные катализаторы)», — отметили в ЦОС.

Получаемые в результате переработки драгоценные металлы за денежное вознаграждение передавались поставщикам вторсырья с драгоценными металлами и в последующем выводились в теневой оборот либо контрабандно вывозились за рубеж.

«При проведении оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты драгоценные металлы на общую сумму не менее 11,8 млн рублей в виде аффинированных гранул, концентратов, растворов, сырьевых товаров, а также оборудование (печи, тигли, воронки, колбы) и кислоты, используемые при незаконном аффинаже драгоценных металлов», — сообщили в ФСБ. Следователем ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбуждено уголовное дело по ст. 192 УК РФ (уклонение от сдачи на аффинаж драгоценных металлов).

ФСБ