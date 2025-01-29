Аферисты создали фейковые страницы руководителей самарского Роспотребнадзора

Мошенники продолжают создавать фейковые страницы глав ведомств в Самарской области. На этот раз они подделали аккаунты руководителя Роспотребнадзора по региону Светланы Архиповой и ее заместителя Евгения Сорокина. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
Неизвестные использовали их имена в Telegram и начали рассылать сообщения. Одной из сотрудниц управления поступили сообщения якобы от руководительницы. Злоумышленники пытались убедить ее совершить определенные действия, которые могли привести к мошенничеству.
Представители Роспотребнадзора настоятельно просят жителей быть осторожными и не передавать мошенникам личную информацию. Напомним, недавно о фейковом аккаунте предупредил и мэр Самары Иван Носков. Он попросил горожан не общаться с мошенниками и блокировать их аккаунты.