Аферисты создали фейковые страницы руководителей самарского Роспотребнадзора

Мошенники продолжают создавать фейковые страницы глав ведомств в Самарской области. На этот раз они подделали аккаунты руководителя Роспотребнадзора по региону Светланы Архиповой и ее заместителя Евгения Сорокина. Об этом сообщили в пресс-службе управления.