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Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Злоумышленники нынешней ночью получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки Ozon в VK и запустили фишинговую рассылку, сейчас доступ к аккаунту восстановлен, а рассылка прекращена, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена», — сообщили в компании.

Там же уточнили, что фишинговые сообщения, которые были отправлены пользователям, сейчас удалены. «Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — добавили в Ozon.

Ранее в четверг пользователи VK стали получать сообщения от лица Ozon о том, что компания отмечает годовщину и запускает конкурс призов — для участия в нем надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями пользователи делились в комментариях официального сообщества компании.