Хакеры взломали аккаунт поддержки Ozon в VK

«Сегодня ночью злоумышленники получили доступ к аккаунту сотрудника службы поддержки официального сообщества ВК и запустили фишинговую рассылку. Мы в курсе ситуации и сейчас доступ восстановлен, а рассылка прекращена», — сообщили в компании.
Там же уточнили, что фишинговые сообщения, которые были отправлены пользователям, сейчас удалены. «Если вы получили сообщение от мошенников, ни в коем случае не переходите по ссылкам», — добавили в Ozon.
Ранее в четверг пользователи VK стали получать сообщения от лица Ozon о том, что компания отмечает годовщину и запускает конкурс призов — для участия в нем надо перейти по ссылкам. Скринами с сообщениями пользователи делились в комментариях официального сообщества компании.