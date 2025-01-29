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В Молдове задержан рабовладелец: Два года держал невольников в нечеловеческих условиях, заставлял работать на ферме и издевался над ними

Житель Флорешт заставил двух сельчан бесплатно работать на своей ферме [видео]

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники Центра по борьбе с торговлей людьми задержали 50-летнего владельца животноводческой фермы из Флорешт. В 2023 году сельчанин нанял на работу двух человек и регулярно им не платил.

Одна из жертв, 44-летняя женщина, работала на ферме дояркой. Второй пострадавший, 51-летний мужчина, пас овец и проживал на ферме в нечеловеческих условиях. Работника обнаружили в ужасном состоянии: когда его доставили в больницу, врачи нашли у него множественные травмы, в том числе переломы. Впоследствии обе жертвы были помещены в реабилитационный центр.

После задержания подозреваемый был помещён под стражу на 30 суток. Расследование продолжается.

После задержания подозреваемый был помещён под стражу на 30 суток.