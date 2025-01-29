В Молдове задержан рабовладелец: Два года держал невольников в нечеловеческих условиях, заставлял работать на ферме и издевался над ними

Одна из жертв, 44-летняя женщина, работала на ферме дояркой. Второй пострадавший, 51-летний мужчина, пас овец и проживал на ферме в нечеловеческих условиях. Работника обнаружили в ужасном состоянии: когда его доставили в больницу, врачи нашли у него множественные травмы, в том числе переломы. Впоследствии обе жертвы были помещены в реабилитационный центр.