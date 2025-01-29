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В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн осиротевшему мальчику

У женщины, погибшей на производстве, остался маленький сын.

Источник: Прецедент

Черепановский районный суд обязал местную птицефабрику выплатить 3,5 миллиона рублей семье погибшей на производстве разнорабочей, у которой остался несовершеннолетний сын.

Трагедия произошла в августе 2023 года на территории Посевнинской птицефабрики. Женщина работала на площадке временного хранения зерна. Водитель погрузчика не убедился в отсутствии на площадке людей и наехал на сотрудницу. От полученных травм работница скончалась.

Прокурор Черепановского района подал иск в суд в интересах несовершеннолетнего сына погибшей.

— Прокуратурой проведена проверка по произошедшему несчастному случаю на производстве. По иску прокурора в пользу несовершеннолетнего взыскана компенсация морального вреда в связи с гибелью матери на производстве, — сообщает телеграм-канал ведомства.

Администрацию предприятия обязали выплатить семье погибшей 3,5 миллиона рублей.

Решение не вступило в законную силу.

Екатерина СОСНИНА.