В Новосибирской области птицефабрика выплатит 3,5 млн осиротевшему мальчику

Трагедия произошла в августе 2023 года на территории Посевнинской птицефабрики. Женщина работала на площадке временного хранения зерна. Водитель погрузчика не убедился в отсутствии на площадке людей и наехал на сотрудницу. От полученных травм работница скончалась.