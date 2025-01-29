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Три человека пострадали в ДТП в Энгельсском районе

Два отечественных авто столкнулись в Саратовской области.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Энгельсском районе Саратовской области произошло серьезное ДТП. Там на трассе возле села К. Маркса столкнулись два отечественных автомобиля. Как сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональный отдел Госавтоинспекции, помощь потребовалась мужчине из «ВАЗ-2115» и водителю с пассажиром из «десятки».

— Прибывшие на место спасатели областной службы спасения при помощи гидравлического инструмента деблокировали мужчину из «ВАЗ-2115», — пишут журналисты телеканала.

После его перенесли к машине скорой и доставили в больницу. Сейчас обстоятельства аварии выясняют госавтоинспекторы.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что под Иркутском водитель и пассажир погибли в страшном ДТП. Японская иномарка вылетела на встречку.