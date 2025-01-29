Три человека пострадали в ДТП в Энгельсском районе

В Энгельсском районе Саратовской области произошло серьезное ДТП. Там на трассе возле села К. Маркса столкнулись два отечественных автомобиля. Как сообщает «Саратов 24» со ссылкой на региональный отдел Госавтоинспекции, помощь потребовалась мужчине из «ВАЗ-2115» и водителю с пассажиром из «десятки».