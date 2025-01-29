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Пьяный водитель сбил двух школьниц на тротуаре в Новосибирске

Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, ДТП произошло на тротуаре в районе дома № 12 по улице Вертковская. Нетрезвый мужчина не смог контролировать управление автомобилем и выехал на тротуар, где находились 14-летние девочки. Пострадавшие были срочно доставлены в медицинское учреждение для оказания помощи.

Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования. В отношении него был составлен протокол, и начато административное дело. В настоящее время проводится дальнейшая проверка обстоятельств происшествия.

Напомним, водитель-лихач стал причиной смертельного ДТП на Советском шоссе в Новосибирске.