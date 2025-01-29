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В Ростове при пожаре в заброшенном доме погибла женщина, есть пострадавшие

Смертельный пожар произошел на улице Нозадзе в Ростове-на-Дону.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону при пожаре в заброшенном доме погибла женщина, пострадали двое мужчин. Это случилось прошедшей ночью, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

— Вызов на улицу Нозадзе, 2 В поступил в 22:54. В 1:33 ночи все потушили на площади в 35 кв. метров. Работали восемь человек, использовалось две единицы техники, — рассказали в экстренном ведомстве.

Известно, что тело погибшей женщины (ее личность сейчас устанавливается) нашли во время тушения. Немного раньше выяснилось, что пострадали двое мужчин. Предварительно, речь идет о людях без определенного места жительства. Сейчас по факту произошедшего ведется следствие.