В Ростове при пожаре в заброшенном доме погибла женщина, есть пострадавшие

Известно, что тело погибшей женщины (ее личность сейчас устанавливается) нашли во время тушения. Немного раньше выяснилось, что пострадали двое мужчин. Предварительно, речь идет о людях без определенного места жительства. Сейчас по факту произошедшего ведется следствие.