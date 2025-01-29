Медсестра из Новокуйбышевска лишилась 800 тысяч из-за мошенника

Заподозрив, что с ней могут общаться мошенники, жительница Новокуйбышевска не поверила неизвестному и прервала разговор, но буквально через несколько минут в мессенджер поступило сообщения от менеджера финансовой организации, где, указывая личную информацию и называя ее «кодовое слово» для сохранения сбережений от мошенников, предложил пройти процедуру перевода денежных средств на безопасный счет. Взволнованная 62-летняя женщина прошла по предложенной ссылке и перевела 800 000 тысяч на «резервный» банковский счет. Диалог продлился еще несколько минут, а затем медсестра оказалась в «черном списке».