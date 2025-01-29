Пермячку будут судить за получение выплат на несуществующую двойню

Для этого она подала в ЗАГС заявление о якобы родившихся у нее близнецах, а свидетельницей этого представила свою знакомую. Получив официальные документы о рождении детей, обвиняемая обратилась в государственные органы за получением пособий, положенных ей как матери. В дальнейшем — с сентября 2020 по февраль 2024 года — пермячка незаконно получила из бюджета более 1,3 миллиона рублей.