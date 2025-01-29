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Пермячку будут судить за получение выплат на несуществующую двойню

В Перми местную жительницу обвиняют в мошенничестве с детскими выплатами по статье 159.2 УК РФ.

Источник: Reuters

Как пояснили в краевом главке МВД, женщина в корыстных целях решила воспользоваться нормой законодательства, с помощью которой можно зарегистрировать ребенка, родившегося вне медицинской организации. Обязательным условием в таком случае являются показания свидетеля, присутствовавшего при появлении младенца на свет.

Для этого она подала в ЗАГС заявление о якобы родившихся у нее близнецах, а свидетельницей этого представила свою знакомую. Получив официальные документы о рождении детей, обвиняемая обратилась в государственные органы за получением пособий, положенных ей как матери. В дальнейшем — с сентября 2020 по февраль 2024 года — пермячка незаконно получила из бюджета более 1,3 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела завершено и передано в суд, который в скором времени рассмотрит его по существу.